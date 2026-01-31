女優の川上麻衣子(59)が1月30日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。生まれ故郷であるスウェーデンでの「旅日記」として現地の街並みや購入品の写真をアップし、快適に過ごしていることを伝えた。 【写真】青空と雲が広がるスウェーデンの美しい街並み 川上は同27日のインスタグラム投稿でフィンランドを経由して、スウェーデン・ストックホルムの家に到着したことを報告。この日のポストでは「こち