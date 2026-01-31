東海エリア最大級のラーメンイベント「名古屋ラーメンまつり2026」が、2026年2月3日(火)より久屋大通公園・エディオン久屋広場にて開催されます。記念すべき10回目を迎える今回は、全国から選りすぐりの30店舗が名古屋・栄に大集結します。さらに、ラーメンをこよなく愛する俳優『今江大地』さんや、中京テレビの情報番組「あさドレ♪」とコラボした特別な店舗も登場します。名古屋の冬をラーメンで熱くする、ここでしか味わえない