さび止め塗料の専業メーカー、ローバル。そんなローバルから、主力製品である「ローバルアルファ」および「マットカバー」の性能を維持しつつ、環境規制(有機則・特化則・PRTR法)に非該当とした新製品「ローバルアルファエコタイプ」と「マットカバーエコタイプ」が登場します。「ローバルアルファエコタイプ」は2026年2月2日(月)より、「マットカバーエコタイプ」は2026年2月以降、従来品の在庫がなくなり次第、順次切り替え発売