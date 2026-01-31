国内で開発・販売を行っているメッセージングソリューションカンパニー、クオリティア。クオリティアは、添付ファイルの安全な送信方法「TLS確認機能」が電子メール送信システムに関する特許(特許第7802377号)を取得したことを発表しました。 クオリティア「TLS確認機能」特許取得  価格: Active! gate SS: 1メールアドレスあたり月額300円(税別)から発売日: 2026年1月27日特許情報(抜粋)発明の名称： 電子メール送