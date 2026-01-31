◆米女子プロゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第２日（３０日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）今季開幕戦の第２ラウンドが行われ、３４位で出た岩井千怜（ちさと、ホンダ）は５バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算１アンダーで１９位に浮上した。トップと７打差。岩井千は双子の姉、岩井明愛（あきえ、ホンダ）とともに昨年の優勝者として出場。今季から変