高級「生」食パン専門店「乃が美」世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」が監修した、『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ノア”』が、期間限定で登場します。2026年2月1日(日)より、全国の乃が美店舗、百貨店などのイベント会場、およびオンラインストアにて発売されます。 乃が美「ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ノア”」  販売価格：ハーフサイズ(1斤) 1,800円(税込)〜販売期間