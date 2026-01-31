JR水戸駅のロータリーで自転車に乗った男が通行人を次々に殴り、4人が鼻の骨を折られるなどのけがをしました。男は現在も逃走中です。【映像】現場付近の様子きのう午後6時すぎ、JR水戸駅のロータリーにいた男性らから「いきなり殴られた」と通報がありました。警察によりますと、自転車に乗った男がすれ違いざまに通行人の顔を次々と殴っていったということです。4人がけがをし、そのうち2人が鼻の骨を折るなどの重傷です。