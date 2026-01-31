群馬県伊勢崎市でトラックを飲酒運転し、親子3人を死亡させたなどの罪に問われている男の裁判で、遺族は男が「最後まで自己保身に走っている」と訴えました。【映像】被害者遺族の発言鈴木吾郎被告（71）はおととし、トラックを飲酒運転して塚越湊斗くん（2）と父親の寛人さん（26）、祖父の正宏さん（53）を死亡させたなどの罪に問われています。きのうの裁判で、検察側は「危険で異常な運転を繰り返していた」として、懲役