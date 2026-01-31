３０日午後６時１０分頃、水戸市のＪＲ水戸駅北口ロータリーで、男が通行人の男女４人を殴ったり、自転車の乗って体当たりした。被害に遭ったのは１７〜５９歳で、２人が鼻の骨を折る重傷、残る２人も軽傷を負った。茨城県警は傷害事件として、現場からそのまま逃走した男の行方を追っている。水戸署によると、男は白髪交じりで６０歳くらい。黄色系のダウンジャケットを着ていた。４人と男に面識はなく、被害者の１人から「い