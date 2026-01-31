アメリカのトランプ大統領は有力経済紙「ウォール・ストリート・ジャーナル」に寄稿し、自身の関税政策が「アメリカを復活させた」と主張したうえで、関税に懐疑的な専門家を強く批判しました。アメリカの「ウォール・ストリート・ジャーナル」は30日、トランプ大統領による寄稿文を掲載しました。トランプ氏は「私の関税がアメリカを復活させた」と題した文章の中で、「去年4月に『相互関税』を導入した際、経済の専門家らは株価