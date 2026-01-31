気象台は、午前8時52分に、なだれ注意報を札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市などに発表（雪崩注意報） 31日08:52時点石狩地方では、31日夕方まで大雪に、1日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■札幌市□なだれ注意報【発表】1日にかけて注意■江別市□