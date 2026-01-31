テレビ東京は31日、深夜1時25分から2週連続で、トークバラエティ『ドラマチックに！喋ってお焚き上げ』を放送する。不倫や復讐など少し刺激的なテーマでゲストがトークを繰り広げる。【写真】カッコいい…ファーストサマーウイカらと手を合わせる上田竜也不倫や復讐など「現実社会では自分が体験できない／できればしたくないことを代わりに見せてくれる」という魅力で強く支持されているドラマの数々。この番組は、そんな「自