茨城県つくば市の山林で今月27日に女性の遺体が見つかり、警察は、女性が何らかの事件に巻き込まれたとみて捜査を始めました。警察によりますと、今月27日、茨城県つくば市の山林で、服を着た状態で靴を履いていない女性の遺体が見つかりました。遺体は、中国籍の史木華さん（54）で、警察は、遺体の状況などから何らかの事件に巻き込まれたとみて、捜査を始めたということです。司法解剖の結果、死因はわからず、死後数週間が経過