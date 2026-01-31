ダイソーで見つけた韓国風のお箸とスプーンのセット。ステンレス製で長く愛用できるのがいいなと思って購入してみました！お箸はやや重みがあるものの、平らな形状で転がりにくいのがポイント。スプーンは口馴染みが良く、食事がより美味しく感じられますよ！シンプルでおしゃれなカトラリーが2個で200円はお得です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シンプルステンレススプーン＆お箸セット価格：￥220（税込）販売