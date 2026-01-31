賃貸の筆者宅には、シャワーフックが2つ備わっています。これを何かに活用できないものか…と思っていた矢先、ダイソーで面白い商品を発見しました。なんとこれ、シャワーフックに差し込むと、浴室干しできるスペースが爆誕するというアイデアグッズ。実際に使ってみるとかなり便利だったので、ご紹介させてください！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シャワーフック用物干しハンガー（タオル掛け付）価格：￥110（税込）