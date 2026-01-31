イングランドのプレミアリーグは23節を終えて首位がアーセナル。マンチェスター・シティ、アストン・ヴィラが後を追う構図となっている。勝ち点はアーセナルが50、シティとヴィラはともに46。第23節でアーセナルはマンチェスター・ユナイテッドに敗北、シティとヴィラはそれぞれ勝利し、勝ち点差を縮めた。近年のアーセナルは安定してプレミアで勝ち点を積み重ねているが、リーグタイトルの獲得は03-04シーズンまでさかのぼらなけ