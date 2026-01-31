料理の工程で地味に時間がかかる「千切り」。包丁で切るのは面倒ですが、ダイソーの「オールステンレス2WAYピーラー」があれば調理が爆速化します。220円（税込）という安さながら、皮むきと千切りの2機能を備えた本格派。5分もかからずニンジン1本分が完成する、その圧倒的な実力をレポートします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：オールステンレス2WAYピーラー（千切り＆ピーラー）価格：￥220（税込）販売ショップ：