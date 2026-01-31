元「オセロ」のタレント・松嶋尚美。小６の長女の快挙を明かし、注目を集めている。３１」日までにインスタグラムで「ララが学校の書き初めで金賞を取りました！やったー！でかしたララちゃん」と歓喜。「鉛筆は、良い言い方をすれば、『個性的』悪く言えば『ぐちゃぐちゃ』やのに笑毛筆は上手い！なんで？」と驚き、「夢の草冠はティアラで、ウの所はショートカットで、、、（省略）をイメージして書いた！らしいです」と独自