フリーアナウンサーの徳光和夫さんが３１日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、リスナーから草野球で準備運動を行わずプレーしてアキレス腱を断裂した投稿を紹介した。徳光さんは「私も準備運動怠ってですね、２度ほどアキレス腱を」と過去にアキレス腱を断裂した経験を明かした。最初は「ドラッグバントをして一塁に駆け込む時に突然、