女優でモデルのKoki,（22）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「お散歩の」と書き出したKoki,。カメラやハートの絵文字を添えて愛犬との2ショットをアップした。愛犬と並んだものの顔の小ささはほぼ同じ。圧巻のスタイルでファンを驚かせた。