【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）は30日、宇宙船オリオンを搭載した巨大ロケット「スペース・ローンチ・システム（SLS）」の打ち上げを悪天候のため2月8日以降に延期すると発表した。宇宙船には米国とカナダの宇宙飛行士計4人が搭乗。米南部フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げ、アポロ計画以来およそ半世紀ぶりとなる月周回飛行を目指す。NASAによると、州全体が異例の寒波に見舞われているといい、ロケット