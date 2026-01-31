フランクフルトは30日、新監督にスペイン人指揮官のアルベルト・リエラ監督が就任することを発表した。なお、リエラ監督は2月2日から指揮を執り、契約期間は2028年6月30日までと明らかになっている。昨シーズンのブンデスリーガを3位で終えたフランクフルトは、夏の移籍市場で日本代表MF堂安律やドイツ代表FWヨナタン・ブルカルトら即戦力を補強。しかし、ブンデスリーガではワーストタイの39失点（現在は42）を喫して7位（現