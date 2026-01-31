◇米女子ゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第2日（2026年1月30日フロリダ州レークノナ・クラブ＝6624ヤード、パー72）今季開幕戦の第2ラウンドが行われ、単独首位で出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は3バーディー、2ボギーの71で回り、通算7アンダーで3位に後退した。トップと1打差で週末に向かう。29位で出た古江彩佳（25＝富士通）が6バーディー、ボギーなしのこの日最少ス