シンプルだからこそ、注意深く観察する力が試される「図形数え上げクイズ」！今回は、有名な紋章のようにも見える三角形の図形です。頭をリラックスさせて、いくつ隠れているか探してみてください。問題：三角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。ヒント：小さな三角形を数え終わったら、それらを包み込む「一番外側の大きな形」を忘れていないかチェックしてみてくださいね！答えを見