モデルのみりちゃむこと大木美里亜みりちゃむさんは1月29日、自身のInstagramを更新。ミニ丈スカート姿を披露しました。【写真】みりちゃむ、美しい太もも際立つミニ丈姿！「可愛いすぎるし美脚すぎる」みりちゃむさんは「記者会見ありがとうございました イベントまであと数日なのやばいなぁ みんな楽しみにしててね」とつづり、3枚の写真を投稿。チェックのジャケットに黒いミニ丈スカート姿で脚を組んで座り、美しい太ももが際