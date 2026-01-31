シーハンは昨季6勝＆防御率2.82＆奪三振率10.92をマークドジャースは1月31日（日本時間2月1日）に恒例のファンフェスタを開催する。その前日、13人の選手が本拠地の隣にある「フランク・ホッチキン・メモリアル・トレーニングセンター」を訪問。ファンから大歓声を受けた。中でも、イケメン右腕の“特技”に黄色い声が飛び交った。キム・ヘソン内野手、ウィル・クライン投手らとともに現れたのは26歳のエメ・シーハン投手だ。