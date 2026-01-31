「ケンタッキーフライドチキン」は、「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを、1月29日（木）から2月11日（水）までの期間限定で、全国の店舗で実施中だ。【写真】「カーネルクリスピー」で親子丼が作れるって知ってた!?■おトクに味わえる2週間今回実施中のキャンペーンは、今年で発売28（にわとり）周年を迎える人気のサイドメニュー「カーネルクリスピー」を、通常価格290円のところ、半額の140円で楽しめる企画。