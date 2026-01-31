アメリカ合衆国建国250周年を記念するパッチ（ワッペン/エンブレム）「USA250」が、NFLのニューイングランド・ペイトリオッツとシアトル・シーホークスのユニフォームに付けられ、スーパーボウルで初披露される。30日（日本時間31日）、AP通信が報じた。NFLコミッショナーのロジャー・グッデルは「NFLは、世界的な舞台でアメリカ建国250周年を祝えることを光栄に思います。これらの特別なパッチは、勤勉さ、犠牲、革新という