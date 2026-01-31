俳優の高橋文哉（24）が、31日までに自身のインスタグラムを更新。フォーマルな姿を公開した。「映画『クスノキの番人』本日公開しました！！」と書き出した高橋。草花の刺繍が珍しいスーツ姿をアップした。「朝から電波ジャックもさせていただき、やはり映画というのは皆さんに届けて映画館でご覧頂き完成するんだなと思いました。」と回想。「この作品から受け取れるもの。人それぞれ違うと思います。その、受け取って下さ