【SVリーグ】NECレッドロケッツ川崎 2ー3 Astemoリヴァーレ茨城（1月25日・女子第14節）【映像】情熱的な監督の行動「珍光景」女子バレーのコート際で選手以上に情熱的な指導者の姿があり、ひと際、存在感を放った。1月25日、大同生命SVリーグ女子の第14節が行われ、Astemoリヴァーレ茨城は敵地でNECレッドロケッツ川崎と対戦。セットを交互に奪い合うシーソーゲームとなった一戦はフルセットにもつれ込み、熱を帯びた指揮官の