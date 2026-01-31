お笑い芸人・永野が、2025年末の「紅白歌合戦」で目撃したMrs. GREEN APPLEのパフォーマンスについて、独自の視点で称賛した。1月28日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。実家滞在中、録画していた紅白歌合戦を「14回くらい見た」という永野。特に注目したのが、郷ひろみのパフォーマンス中にバックにいたMrs. GREEN APPLEのキーボード・藤澤涼架の姿だった。永野は、彼が郷への敬意を込めて