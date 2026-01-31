■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週続落、冴えない地合いに 2.急速な円高進行、日米協調介入に警戒感 3.輸出株中心に逆風、内需銘柄の一角は上昇 4.FOMCは金利据え置き、相場への影響限定的 5.ＡＳＭＬ好決算、アドテスト業績上方修正 ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比524円(1.0％)安の5万3322円と、2週連続で下落した。 今週は為替市場を横にらみに神経質な地合いを余儀