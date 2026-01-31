31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円高の5万3450円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 56504.50円ボリンジャーバンド3σ 55208.33円ボリンジャーバンド2σ 53912.17円ボリンジャーバンド1σ 53450.00円31日夜間取引終値 53440.00円5日移動平均 53322.85円30日日経平均株価現物終値 53000.00円一目均衡表・転換線 52