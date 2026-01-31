31日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.0ポイント高の3584ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3796.49ポイントボリンジャーバンド3σ 3714.00ポイントボリンジャーバンド2σ 3631.51ポイントボリンジャーバンド1σ 3584.00ポイント31日夜間取引終値 3570.25ポイント一目均衡表・転換線 3566.32ポイント30日TOPIX現物終値