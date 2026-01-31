31日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の694ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 770.13ポイントボリンジャーバンド3σ 748.61ポイントボリンジャーバンド2σ 727.08ポイントボリンジャーバンド1σ 722.75ポイント200日移動平均 708.44ポイント30日東証グロース市場250指数現物終値