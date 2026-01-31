●今週の業種別騰落率ランキング ※1月30日終値の1月23日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり： 5 業種値下がり：28 業種 東証プライム：1594銘柄値上がり： 262 銘柄値下がり：1314 銘柄変わらず他：18 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 鉱業(0252) +6.31 日鉄鉱 、ＩＮＰＥＸ 、石油資源 ２