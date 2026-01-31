◆2月放送プログラムブラームス作曲チェロと管弦楽のための二重協奏曲ブラームス作曲交響曲第3番から指揮：セバスティアン・ヴァイグレヴァイオリン：林悠介（読響第1コンサートマスター）チェロ：遠藤真理（読響ソロ・チェロ）2026年1月14日サントリーホール粗品と遠藤真理さんの対談もお楽しみに！◆音楽監修新井鷗子の演奏レビューブラームス：チェロと管弦楽のための二重協奏曲我らがコンサートマスター林悠