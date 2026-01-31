ロックシーンの先頭を走り続けてきた伝説的なバンド、LUNA SEAを “LUNA SEA兄さん” と呼ぶ相川七瀬（50）と “RYUICHI” こと河村隆一（55）の「BIG BANG対談」後編は、ボーカリスト同士、楽曲作り、ライブのおもしろさ、ステージに立つ覚悟、SNS時代の音楽など、読み応え満点でお届けします。相川一度聞いてみたかったんですけど、隆一さんは若いころからずっと体を鍛えているじゃないですか。サーフィンもそうだし、ボクシ