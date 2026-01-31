EXILE／FANTASTICSのメンバーとしての活動はもちろん、『仮面の忍者 赤影』（テレビ朝日系／毎週日曜24時10分）で主演を務めるなどさまざまなジャンルで進化を続ける佐藤大樹。2026年はまた新たなチャレンジとして、自身が飼っていたウーパールーパーをモデルにしたオリジナルキャラクター“うぱごろう”の絵本を完成させた。「ぼくの分身」とも語る“うぱごろう”の魅力はもちろん、昨年30歳を迎えた心境などをたっぷり語っても