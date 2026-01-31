1月22日に逝去された棋士・加藤一二三さんの追悼番組として、2017年放送のETV特集『加藤一二三という男、ありけり。』が、今夜23時よりNHK Eテレにて放送されることが決定した。【写真】“ひふみん伝説”の真相に迫るETV特集『加藤一二三という男、ありけり。』より“ひふみん”の愛称で親しまれ、レジェンドとも呼ばれた名棋士・加藤一二三九段。当時最年少の14歳でプロデビューし、“神武以来（じんむこのかた）の天才”と