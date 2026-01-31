◆米女子プロゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第２日（３０日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）今季開幕戦の第２ラウンドが行われ、単独首位で出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算７アンダーで首位と１打差の３位に後退した。前半は５番で２・５メートルに寄せてバーディーを奪った。９番は短いパットを外し、１２