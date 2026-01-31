フリーアナウンサーの徳光和夫さんが３１日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日に大阪市内で行われ、全３２校が決定したことが話題となった。２枠ある２１世紀枠で九州地区の長崎西が高知農とともに選出された。長崎西のセンバツ出場は１９５１年