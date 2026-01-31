多汗症(手汗・脇汗・足汗など)は日本人の約5～7％が罹患するとされる疾患だが、「体質だから仕方ない」と諦めている人が多い。特に冬場は「寒いのに汗をかく」ことへの周囲の理解が得られにくく、精神的な負担も大きくなる。医療法人社団鉄結会はこのほど、多汗症に悩みを持つ全国の20～50代の男女300人を対象に多汗症についての調査を実施、結果を公表した。 【写真】汗に悩む人にとっては、冬場でも4分の3がツラ