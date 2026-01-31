戦後最短、16日間という超短期決戦となった今回の衆議院選挙。「高市政権の信を問う」といわれ、高市早苗総理も与党で過半数に達しなければ、その座を退くと明言。野党側も新党が生まれるなど、慌ただしい動きが続いている。『ABEMA Prime』では、この衆院選でも政党研究を実施。今回は、自民党と連立与党を組む「日本維新の会」をピックアップ。藤田文武共同代表に話を聞いた。【映像】消費減税 各党のスタンス■日本維新の会に