旧日本軍の影響も？ エリート集団・韓国海兵隊とは韓国国防省は2025年12月31日、韓国海兵隊第1・第2両師団の平時の作戦統制権を、陸軍から海兵隊に戻す方針を発表しました。【写真】韓国海兵隊の「K9自走砲」や「KAAV7」を見る（4枚）アメリカに陸海空軍のほか水陸両用作戦を主軸とする海兵隊があるように、韓国にも海兵隊があります。朝鮮戦争が開戦する前年の1949（昭和24）年、韓国海軍の隷下部隊として誕生しました。陸海