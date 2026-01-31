気象庁によりますと、日本付近は、強い冬型の気圧配置で強い寒気が流れ込んでいて、日本海は気圧の谷となっています。また、低気圧が北海道の西にあって、ゆっくり南南東へ進んでいます。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？2月5日（木）までの雪雨シミュレーション RSK山陽放送の宮本大句見気象予報士によりますと、２日夜から３日午前にかけて前線が通過するため、中国地方、四国地方に雪雲が広がるということです