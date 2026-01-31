昭和ひと桁の時代、夢とロマンと鉄道を追い求めたオトコたちがいた。そのなかでも帝都東京は、鉄道起業の激戦区だった。注目のエリアには、競合するようにいくつもの私鉄が名乗りを上げた。いざ鎌倉へ。東京と江ノ島や鎌倉を結ぶ鉄道計画を願い出た鉄道は9社にものぼった。東京横浜電鉄、江ノ島電気鉄道、江ノ島急行電鉄、目黒玉川電気鉄道、東神電気鉄道、東京鎌倉高速電鉄、日本飛行鉄道、東京鎌倉急行電鉄、鎌倉急行電気鉄道。