老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳前に年金が振り込まれた人からの質問です。Q：64歳6カ月なのに「老齢厚生年金」が振り込まれました。65歳前なのに、なぜですか？「64歳6カ月です。老齢厚生年