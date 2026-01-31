山本由伸の私服姿を専門メディアが紹介した(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸のファッションを、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』がXで紹介し、注目を集めた。Xでは「Chrome Hearts（クロムハーツ）、Supreme（シュプリーム）、そしてTravis Scott Jordan’s（トラビス・スコットのジョーダン）を完璧に着こなすヨシノブ・ヤマモト」と紹介し、「ドジャースのワールドシリーズMVPは、私服のセンスも超一流だ」と綴