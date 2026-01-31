東京ディズニーリゾートに隣接する商業施設「イクスピアリ」。精巧な街並みはディズニー施設そのものだが、そこにミッキーの姿はなく、足を止める人も多くはない。なぜ舞浜駅前に、人が集まらない「空白地帯」が生まれたのか。街歩きライターの杉浦圭さんが現地を歩き、その理由をひも解く――。（後編／全2回）■イクスピアリにはミッキーがいない東京ディズニーリゾート（TDR）を訪れたゲストがイクスピアリに足を踏み入れた際、